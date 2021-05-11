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"دهانات الجزيرة" توزع 70.000 وجبة إفطار صائم في المملكة خلال شهر رمضان

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"دهانات الجزيرة" توزع 70.000 وجبة إفطار صائم في المملكة خلال شهر رمضان "دهانات الجزيرة" توزع 70.000 وجبة إفطار صائم في المملكة خلال شهر رمضان
بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والفِرَق التطوعية

ضمن مبادراتها الاجتماعية قامت "دهانات الجزيرة" بتوزيع أكثر من 70.000 وجبة إفطار صائم على مختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال شهر رمضان المبارك 1442هـ، ضمن حملة "مبارك عليكم الشهر"؛ وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية والفِرَق التطوعية في نقاط وأماكن مختلفة شاملة عددًا من المطارات والطرقات العامة والأحياء السكنية والمراكز الصحية، مع توخي الإجراءات الصحية والاحترازية، ويأتي ذلك امتدادًا للأعمال الخيرية والأنشطة المجتمعية التي تقوم بها الشركة على مدار العام.

وأكد عبدالله بن سعود الرميح الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة" للصحيفة، استمرار مساهمة الشركة في الخدمة المجتمعية؛ لافتًا إلى حرصها على تلمس أداء دورها وواجبها كشركة وطنية رائدة ضمن منظومة القطاع الصناعي في المملكة، وتأكيدًا لالتزامها نحو المجتمع؛ موجهًا شكره وتقديره للجمعيات الخيرية المشاركة في البرنامج، ولجهود المتطوعين الذين قاموا بتوزيع وجبات الإفطار على شرائح مختلفة من الصائمين؛ تعزيزًا لقيم الإخاء والتكافل والتعاضد الاجتماعي ودعم الجهود والمشاريع الخيرية.

وفي هذا الفيديو تغطية لبرنامج "دهانات الجزيرة" لتفطير الصائم في مختلف مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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