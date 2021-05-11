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خادم الحرمين يتلقى التهاني بحلول عيد الفطر المبارك من سلطان عُمان وملك البحرين

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خادم الحرمين يتلقى التهاني بحلول عيد الفطر المبارك من سلطان عُمان وملك البحرين خادم الحرمين يتلقى التهاني بحلول عيد الفطر المبارك من سلطان عُمان وملك البحرين

خادم الحرمين يتلقى التهاني بحلول عيد الفطر المبارك من سلطان عُمان وملك البحرين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، هنَّأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالته على التهنئة، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على البلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن باليُمن والمسرات.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنَّأه فيه بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وبادل خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - جلالته التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على البلدَيْن والأمة الإسلامية بالخير والبركة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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