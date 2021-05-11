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طيران الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف عدد من المواقع في قطاع غزة

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طيران الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف عدد من المواقع في قطاع غزة طيران الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف عدد من المواقع في قطاع غزة
ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين وتدمير وإلحاق أضرار بممتلكاتهم المجاورة

طيران الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف عدد من المواقع في قطاع غزة

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم، عددا من المواقع في قطاع غزة، وأوقعت دمارًا وخرابًا في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية في غزة أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت أرضا زراعية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة ،وشرق حي الشجاعية، والمقبرة في ميدان فلسطين بقلب مدينة غزة مقابل المستشفى الأهلى العربي المعمداني، وموقعا تابعا للمقـاومة في بيت لاهيا ،و شقة سكنية بمدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة، ومبنى جمعية الصلاح الخيرية وسط قطاع غزة ،ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين وتدمير وإلحاق أضرار بممتلكاتهم المجاورة، وبث حالة من الخوف والرعب في صفوف الأطفال.الطيران الحربي الإسرائيلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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