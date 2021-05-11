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"أمانة عسير" تهيئ أكثر من 39 مصلى للعيد بمدينة أبها وضواحيها

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فِرَق مختصة عززت جهود النظافة والتعقيم وإزالة الحشائش وصيانة المصليات

أنهت أمانة منطقة عسير، تهيئة مصليات العيد؛ وذلك عن طريق فِرَق متخصصة باشرت أعمالها منذ وقت مبكر؛ لتكون المصليات جاهزة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك.

وقال وكيل أمين منطقة عسير للخدمات المهندس سلمان الفيفي: إن تلك الجهود التي قامت بها الأمانة جاءت لدعم أعمال فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتهيئة مصليات العيد بأنحاء مدينة أبها؛ من خلال تعزيز جهود النظافة والتعقيم والتطهير وإزالة الحشائش وصيانة المصليات، بالإضافة إلى إعادة توزيع الحاويات بالقرب من الجوامع والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر.

وأضاف "الفيفي" أن الجهود تأتي إنفاذًا لتوجيه أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، بالعمل على تجهيز المصليات المفتوحة والجوامع، بالتنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ من خلال العمل على تهيئة كافة مصليات العيد والجوامع المخصصة لصلاة العيد.

وأنهت الأمانة تهيئة وتهذيب 4 مصليات مفتوحة للعيد؛ منها مصلى العيدين بالمشهد، ومشيع، والضباب، ومصلى العيدين وجامع الراحلين بالموظفين، ونحو 35 مسجدًا وجامعًا موزعة على كافة أرجاء مدينة أبها وضواحيها.

أمانة منطقة عسير مصليات العيد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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