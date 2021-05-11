أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لمدة عامين.. "إنيستا" يمدّد تعاقده مع فيسل كوبي الياباني

Print
لمدة عامين.. "إنيستا" يمدّد تعاقده مع فيسل كوبي الياباني لمدة عامين.. "إنيستا" يمدّد تعاقده مع فيسل كوبي الياباني
الفائز بكأس العالم مع منتخب إسبانيا و9 ألقاب مع برشلونة

لمدة عامين..

مدّد لاعب وسط برشلونة السابق أندريس إنيستا، الثلاثاء، تعاقده مع ناديه الحالي فيسل كوبي المنافس في الدوري الياباني لكرة القدم لمدة عامين، مؤكداً رغبته في الاستمرار في العمل لرفع مستوى فريقه ليصبح الأفضل في آسيا.

واحتفل إنيستا الفائز بكأس العالم مع منتخب إسبانيا بعيد ميلاده 37 اليوم الثلاثاء.

وكان إنيستا انضمّ إلى كوبي بناء على عقد لمدة ثلاثة أعوام في 2018 بعد مغادرته برشلونة الذي فاز معه بتسعة ألقاب للدوري الإسباني وبأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

ومنذ انضمام إنيستا إلى فيسل كوبي توّج الفريق بأول لقب في مسيرته، وكان في كأس الإمبراطور العام الماضي، كما تأهّل في 2020 لدوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه الممتدّ على مدار 55 عامًا.أندريس إنيستا فيسل كوبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا