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ضبط مطبخ عشوائي داخل منزل شعبي بمكة تديره عمالة مخالفة

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ضبط مطبخ عشوائي داخل منزل شعبي بمكة تديره عمالة مخالفة ضبط مطبخ عشوائي داخل منزل شعبي بمكة تديره عمالة مخالفة
مصادرة 650 كجم من الأرز و2 طن من اللحوم مجهولة المصدر

ضبط مطبخ عشوائي داخل منزل شعبي بمكة تديره عمالة مخالفة

أسفرت الجولات البلدية التي قامت بها بلدية العزيزية بمكة المكرمة عن ضبط مطبخ عشوائي مخالف داخل منزل شعبي دون ترخيص نظامي، ويفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية.

وأكدت البلدية أنها صادرت 650 كيلوجراماً من الأرز، و2 طن من اللحوم مجهولة المصدر، و320 كيلوجراماً من الخضار، و690 كيلوجراماً من الأسماك، إضافة إلى مصادرت معدات أخرى للطبخ.

وأشارت إلى أنه تم إغلاق المطبخ في الحال، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المبنى، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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