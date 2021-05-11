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أمانة الطائف تُغلق صوالين للحلاقة الرجالية المُخالفة للاحترازات

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في ظل قُرب عيد الفطر المبارك.. وتجاوبًا مع ما تشهده من ازدحام

أمانة الطائف تُغلق صوالين للحلاقة الرجالية المُخالفة للاحترازات

‬ نفّذت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" جولات مكثفة ضمن برنامج "امتثالك أمانة" على صوالين الحلاقة الرجالية مع قُرب عيد الفطر المبارك، مما يعني توافد الكثير من الزبائن على تلك الصوالين وربما تشهد ازدحامًا في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار .

وتستعرض "سبق" تلك الجولات التي ما زالت مستمرة، حيث أغلقت "بلدية شرق الطائف الفرعية" ومن خلال جولاتها الرقابية على صوالين الحلاقة الرجالية محال لم تتقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات بحق المخالفين.

كما أغلقت "بلدية جنوب الفرعية" صالون للحلاقة لم يتقيد بالاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، خلال الجولات الرقابية المكثفة.

في حين نفذت "بلدية الشفا الفرعية" حملات متواصلة لرصد التجاوزات الصحية بصوالين الحلاقة، وتطبيقها للائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين.

‏‫أما "بلدية المحاني" شمال المحافظة، فقد استمرت جولاتها الميدانية لمراقبي البلدية لمتابعة برنامج "امتثالك أمانة" في صوالين الحلاقة بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

ونفذت "بلدية الهدا الفرعية" جولات رقابية لمتابعة صوالين الحلاقة بنطاق الفرع، وطبقت لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين.

‏وقامت "بلدية غرب الفرعية" بجولات رقابية لمتابعة صوالين الحلاقة والتزامها بالإجراءات الخاصة بها، والتدابير الوقائية، ضمن جهود تعزيز الرقابة البلدية.

إلى ذلك؛ كثفت فرق الرقابة البلدية بالعطيف شمالي الطائف من جهودها الرقابية لمتابعة التزام صوالين الحلاقة بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية، ولبس الزي المخصص للعاملين، ضمن برامج الرقابة البلدية.

أمانة الطائف تُغلق صوالين للحلاقة الرجالية المُخالفة للاحترازات

أمانة الطائف تُغلق صوالين للحلاقة الرجالية المُخالفة للاحترازات

أمانة الطائف تُغلق صوالين للحلاقة الرجالية المُخالفة للاحترازات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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