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بينهم 61 طفلاً و7 نساء.. الاحتلال اعتقل 402 فلسطيني خلال أبريل

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بينهم 61 طفلاً و7 نساء.. الاحتلال اعتقل 402 فلسطيني خلال أبريل بينهم 61 طفلاً و7 نساء.. الاحتلال اعتقل 402 فلسطيني خلال أبريل
نصف المقبوض عليهم من مدينة القدس

بينهم 61 طفلاً و7 نساء.. الاحتلال اعتقل 402 فلسطيني خلال أبريل

‬أفادت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل خلال شهر أبريل الماضي 402 فلسطيني حوالي نصفهم من مدينة القدس المحتلة، التي تشهد مواجهات مستمرة منذ ما يقارب الشهر.

وبيّنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة - القدس في تقرير، أن من بين المعتقلين الشهر الماضي 61 طفلاً وسبع نساء، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر أبريل 2021 نحو 4.400 أسير، بينهم 39 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 160 طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين نحو 430 معتقلاً.

وتستخدم "إسرائيل" قانوناً بريطانياً قديماً يتيح لها اعتقال أشخاص دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بحجة وجود ملف سري لهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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