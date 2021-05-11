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مناورة أمريكية فرنسية يابانية مشتركة لتقليص نفوذ الصين

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مناورة أمريكية فرنسية يابانية مشتركة لتقليص نفوذ الصين مناورة أمريكية فرنسية يابانية مشتركة لتقليص نفوذ الصين
تشمل تدريبات على عمليات برمائية

مناورة أمريكية فرنسية يابانية مشتركة لتقليص نفوذ الصين

بدأت القوات اليابانية والأميركية والفرنسية، اليوم (الثلاثاء) مناورات عسكرية مشتركة هي الأولى لها في جنوب غرب اليابان، في وقت يتصاعد القلق إزاء تنامي نفوذ الصين في المنطقة.

وتشارك أيضاً سفينة حربية أسترالية في المناورات الجوية والبرية والبحرية التي تستمر أسبوعًا، وتشمل 300 جندي من الدول الثلاث، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين رئيس معهد دراسات العالم بجامعة تاكوشوكو تاكاشي كاواكاوي، أن "المناورات دون شك رادع لسلوك الصين المتزايد عدوانية في المنطقة".

وأضاف "كاواكاوي" أن الالتزام الأوروبي على المدى البعيد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يمكن أن يؤدي إلى تعزيز العلاقات بين اليابان وحلف شمال الأطلسي، وهو ما كان رئيس الوزراء السابق شينزو آبي قد دعا له.

والمناورات التي تشمل طائرات مقاتلة وتدريبات على عمليات برمائية، ستجري في منطقة كيوشو وفي البحر، مع اتخاذ تدابير لمنع تفشي .

وستستخدم غواصة يابانية و10 سفن عائمة، ست منها يابانية واثنتان فرنسيتان وواحدة أميركية وواحدة أسترالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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