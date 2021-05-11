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"لنجعله عيداً سعيداً".. متحدث "الصحة" ينبه: لا تجاملوا على حساب صحتكم

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"لنجعله عيداً سعيداً".. متحدث "الصحة" ينبه: لا تجاملوا على حساب صحتكم "لنجعله عيداً سعيداً".. متحدث "الصحة" ينبه: لا تجاملوا على حساب صحتكم
دعا إلى التقيد بالاحترازات ولبس الكمامة والابتعاد عن التجمعات المخالفة

جدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ،مع قرب حلول عيد الفطر، التأكيد على الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار ؛ لنجعله عيداً سعيداً دون التسبب في أي ضرر على الأقارب والمجتمع.

ودعا "العبد العلي" ،عبر حسابه بـ"توتير" تحت وسم ‏#نتعاون_مانتهاون، إلى التقيد بالاحترازات في العيد من خلال الالتزام بلبس الكمامة والمسافة الآمنة، وعدم المجاملة على حساب الصحة بتنظيم أو حضور تجمعات مخالفة، وكذلك عدم المصافحة مع الحفاظ على صحة كبار السن.

وكان "العبدالعالي" قد شدد على الأهمية القصوى للالتزام بالأعداد في التجمعات الأسرية والمناسبات واللقاءات الاجتماعية؛ بحيث لا تتجاوز 20 شخصاً فقط، وأن تكون هذه التجمعات واللقاءات في أماكن ذات تهوية جيدة مع ارتداء الكمامات وضرورة وجود المسافات الآمنة وعدم المصافحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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