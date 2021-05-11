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أمانة عسير تنفّذ أكثر من 9 آلاف جولة رقابية مع قرب عيد الفطر المبارك

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أمانة عسير تنفّذ أكثر من 9 آلاف جولة رقابية مع قرب عيد الفطر المبارك أمانة عسير تنفّذ أكثر من 9 آلاف جولة رقابية مع قرب عيد الفطر المبارك
شملت صوالين الحلاقة ومغاسل الملابس والمتاجر والمحامص والمطاعم

أمانة عسير تنفّذ أكثر من 9 آلاف جولة رقابية مع قرب عيد الفطر المبارك

كثفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها جهودها لاستقبال عيد الفطر المبارك للعام الحالي بعدد من الإجراءات الرقابية من خلال وضع خطط رقابية شاملة.

وأوضح أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، أنه تم تكثيف الجولات الرقابية المتزامنة مع قرب حلول عيد الفطر على الأنشطة، مثل صوالين الحلاقة، ومغاسل الملابس، ومتاجر الحلويات، والمحامص، ومطابخ إعداد الولائم، والمطاعم، وجميع الأنشطة الأخرى.

وأكد ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" التي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، ونشر التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من المستجد.

وبيّن "الحميدي" أن أمانة المنطقة وبلدياتها نفّذت نحو 9.840 جولة رقابية وتفتيشية، سجلت ما يقارب 107 مخالفات على المنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا وتطبيق "توكلنا".

وأكد ضرورة التعاون مع الأمانة وبلدياتها من خلال الإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة لمعالجتها، وذلك عبر مركز البلاغات "940"، فيما يتعلق بالمنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، والمخالفات البلدية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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