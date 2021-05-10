إغلاق 14 مسجدًا مؤقتًا في 7 مناطق بعد ثبوت 14 حالة إصابة بكورونا

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"الشؤون الإسلامية": وصل مجموع ما أُغلق خلال 93 يومًا لـ1121 مسجدًا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 14 مسجدًا مؤقتًا في 7 مناطق، بعد ثبوت 14 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما أُغلق خلال 93 يومًا إلى 1121 مسجدًا؛ فُتِح 1098 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة ثلاثة بمنطقة عسير، ومسجدان في كل من مناطق الرياض والشرقية والباحة وجازان وتبوك، ومسجد واحد بمنطقة المدينة المنورة.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 23 مسجدًا بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة، والمساجد التي فتحت هي: ستة بمنطقة عسير، وخمسة بمنطقة المدينة المنورة، وأربعة بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة، واثنان بمنطقة جازان.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد