زكاة الأفراد الاختيارية في رمضان تتجاوز 70 مليون ريال من خلال خدمة "زكاتي" الإلكترونية

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تم توجيهها إلى وكالة الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية لصرفها على المستحقين

تَلَقّت خدمة (زكاتي) الإلكترونية التي تشرف عليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أكثر من 70 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد الاختيارية؛ وذلك حتى تاريخ اليوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك، مقابل 40 مليون ريال في شهر رمضان من العام الماضي.

وكشفت "الزكاة والضريبة والجمارك" عن أن كافة مبالغ زكاة الأفراد الواردة إلى خدمة (زكاتي)، تم توجيهها إلى وكالة الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لصرفها على المستحقين من مستفيدي البرنامج؛ مبينةً في السياق ذاته أنه يمكن للأفراد الاستفادة من خدمة (زكاتي) على مدار العام.

الجدير بالذكر أن خدمة (زكاتي) تأتي في عامها الرابع على التوالي، اغتنامًا لشهر رمضان المبارك في إخراج الأفراد لزكاتهم عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني من خلال وسائل الدفع الآمنة التي تتيحها الخدمة، وهي: مدى، وسداد، وApple Pay.هيئة الزكاة والضريبة والجمارك