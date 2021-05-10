القصيم.. القبض على 4 مواطنين لإطلاقهم النار ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي

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السحيباني: ضُبِط بحوزتهم سلاحان ناريان من نوع رشاش ومسدس وطلقات نارية وسلاح أبيض

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على (4) مواطنين، في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ لإطلاقهم النار من سلاح ناري، والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وضُبِط بحوزتهم سلاحان ناريان من نوع رشاش ومسدس وطلقات نارية، وسلاح أبيض، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، ومسكر، ومبلغ (28.500) ريال، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.شرطة منطقة القصيم