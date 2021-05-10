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الصحة العالمية تطلق مبادرة لجمع التبرعات لمساعدة الهند

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الصحة العالمية تطلق مبادرة لجمع التبرعات لمساعدة الهند الصحة العالمية تطلق مبادرة لجمع التبرعات لمساعدة الهند
دعت قيادات العالم لاستخدام جميع الأدوات لخفض نسب العدوى

الصحة العالمية تطلق مبادرة لجمع التبرعات لمساعدة الهند

أطلقت منظمة الصحة العالمية، مبادرة لدعم العمل الجاري في الهند للاستجابة للتفشي الواسع لكوفيد 19؛ وذلك لجمع التبرعات والهبات على "الإنترنت"؛ لمبادرة "معًا لمساعدة الهند"، لشراء الأكسجين ومعدات الوقاية.

وقالت المديرة التقنية لمكافحة الجائحة الدكتورة ماريا فانكيركوف: إن المنظمة تعمل مع الفريق المعنيّ بالمتحورات؛ لدراسة التسلسل الجيني للمتحور الذي ظهر في الهند لتحديد مدى خطورته؛ مشيرة إلى أن المتحور الذي يطلق عليه (1. 617" B.1.617) يثير قلق المنظمة وبه طفرات تجعله سريع الانتشار والعدوى.

ومن جهته، أكد مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي، أن العالم يشهد تفاوتًا صادمًا في الوصول للقاحات؛ حيث حصلت الدول الغنية على 83% من اللقاحات؛ بينما لم تحصل الدول متوسطة ومنخفضة الدخل سوى على 17% منها.

ودعا قيادات العالم لاستخدام جميع الأدوات المتاحة؛ لخفض نِسَب العدوى، بما في ذلك التلقيح وفرض التدابير الاحترازية؛ مطالبًا بتعزيز قدرات النظم الصحية والصحة العامة حتى في الدول التي لقّحت عددًا كبيرًا من سكانها؛ خشية أن تؤدي المتحورات الجديدة إلى تفشٍّ جديد للوباء.منظمة الصحة العالمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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