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شاهد.. هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة

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العاملون بالمسجد النبوي كثّفوا خطط وأعمال الطوارئ

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة

تصوير:غازي غلاب السهلي: شهدت المدينة المنورة، مساء اليوم الاثنين، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة؛ فيما زاد هطول الأمطار تزامنًا مع موعد الإفطار بعد أذان المغرب.

وتفصيلًا، استنفرت الجهات المعنية والعاملون في "شؤون المسجد النبوي" بساحات المسجد النبوي وفي الأروقة؛ حيث تم تكثيف خطط وأعمال الطوارئ أثناء هطول الأمطار من خلال توزيع العمالة، وماكينات شفط المياه، وماكينات الغسيل، وتخصيص ممرات للمصلين؛ حفاظًا عليهم ومنعًا للانزلاق.

ودعا الدفاع المدني بالمدينة المنورة، الجميع، لتوخي الحذر، وأخذ الحيطة، وعدم الجلوس في مجاري الأودية ومجاري السيول.

وأطلق المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية مع تساقط البرَد؛ وذلك في المدينة المنورة والحناكية.. وبدأ الإنذار الساعة الرابعة عصرًا، وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين.

المدينة المنورة أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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