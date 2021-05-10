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"التعاون الإسلامي" تُدين بشدة محاولة استهداف مطار أبها بطائرة مفخخة

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"التعاون الإسلامي" تُدين بشدة محاولة استهداف مطار أبها بطائرة مفخخة "التعاون الإسلامي" تُدين بشدة محاولة استهداف مطار أبها بطائرة مفخخة
العثيمين أكد تضامن المنظمة مع المملكة في كل ما تتخذه لحماية أمنها واستقرارها

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته الشديدة لمحاولة مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة (مفخخة)؛ وذلك بطريقة متعمدة؛ في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية .

وأشاد في بيان اليوم، بيقظة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تَمَكّنت من اعتراض وتدمير الطائرة المفخخة.

وجدد العثيمين التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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