أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد صفقة "موسى".. الهلال يفتح ملف مفاوضات البرازيلي "تاليسكا"

Print

بعد صفقة

أشارت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، إلى أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، تقترب من ضم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي جوانجزو الصيني. وأكدت مصادر صحفية أن البرازيلي تاليسكا (27 سنة) اشترط الحصول على مبلغ 5.5 ملايين يورو سنويًّا كراتب له من الأندية التي ترغب بالتعاقد معه.

وكانت إدارة الهلال قد أعلنت "رسميًّا" أمس، إنهاء إجراءات التعاقد مع لاعب خط الهجوم المالي موسى ماريغا قادمًا من نادي بورتو البرتغالي. ولعب ماريغا هذا الموسم 30 مباراة، سجل فيها 7 أهداف وصنع 3، وله عديد من التجارب الاحترافية مع أندية فيتوريا غيماريش وماريتيمو البرتغاليين، وأيضًا مع الترجي التونسي وأمينس الفرنسي.

إدارة نادي الهلال البرازيلي أندرسون تاليسكا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا