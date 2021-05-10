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الكويت تعلق الرحلات القادمة من باكستان وبنغلاديش ونيبال وسريلانكا

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الكويت تعلق الرحلات القادمة من باكستان وبنغلاديش ونيبال وسريلانكا الكويت تعلق الرحلات القادمة من باكستان وبنغلاديش ونيبال وسريلانكا
حتى إشعار آخر وذلك في محاولة لاحتواء انتشار .. لا يشمل الشحن

الكويت تعلق الرحلات القادمة من باكستان وبنغلاديش ونيبال وسريلانكا

علقت الكويت الرحلات الجوية من باكستان وبنغلاديش ونيبال وسريلانكا، وقررت منع القادمين من هذه الدول، من دخول البلاد حتى إشعار آخر؛ وذلك في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"؛ فإن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، لا يشمل رحلات الشحن الجوي؛ وفق " اليوم".

وأضاف المصدر نفسه أنه يتعين على القادمين من هذه الدول البقاء في دولة أخرى لمدة 14 يومًا على الأقل من أجل دخول الكويت.

وكانت الكويت قد قالت الأسبوع الماضي إنها ستمنع المواطنين الذين لم يتلقوْا التطعيم ضد كورونا، من السفر؛ اعتبارًا من 22 مايو.الكويت الرحلات الجوية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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