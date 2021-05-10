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تعرّف على مسجد الجراد الذي يقع ضمن مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية

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تعرّف على مسجد الجراد الذي يقع ضمن مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية تعرّف على مسجد الجراد الذي يقع ضمن مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية
تبلغ مساحته الكلية 450 م2 ويتسع لـ192 مصليًا.. جاهز لإقامة الصلوات حاليًا

تعرّف على مسجد الجراد الذي يقع ضمن مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية

حَظِيَت منطقة حائل (شمال المملكة) بوجود مساجد تاريخية تُعَد من أقدم المساجد في المنطقة، مثل مسجد الجراد الذي يقع ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة، وتضم 30 مسجدًا في 10 مناطق، وهو جاهز لإقامة الصلوات حاليًا.

وترجع الأهمية التاريخية لمسجد الجراد لكونه من أقدم مساجد بلدة مغيضة التاريخية، ويعود تاريخ إنشاء المسجد إلى عام 1279هـ، وُرمم عام 1382هـ، وظلت الصلاة تقام فيه حتى عام 1412هـ، ومن أبرز أئمة المسجد عبدالعزيز بن رشيد الجميل، وسالم بن ناصر الجميل، وعبدالله بن هلال الجميل.

ويقع مسجد الجراد التاريخي بمدينة حائل بحي مغيضة على مسافة نحو 3 كم شرق مدينة حائل، أسفل جبل السمراء بالقرب من طريق الملك فيصل.

ويتميز المسجد ببنائه على طراز المنطقة الوسطى المبني من الطين والحجر، وسقفه من خشب الأثل وسعف النخيل، وتبلغ مساحته الكلية نحو (450م2) ويتسع لنحو (192) مصليًا، ويتكون المسجد من بيت للصلاة، وخلوة، وسرحة مكشوفة.. وللمسجد مدخلان يقعان في الواجهتين الشمالية والجنوبية.

ويتكون مسجد الجراد التاريخي بعد تطويره في وقتنا الحالي من بيت الصلاة، والخلوة، وسرحة، ودورات المياه وأماكن الوضوء، ومستودع.مسجد الجراد منطقة حائل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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