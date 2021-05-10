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الصحة العالمية: سلالة كورونا الهندية "مصدر قلق عالمي"

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الصحة العالمية: سلالة كورونا الهندية "مصدر قلق عالمي" الصحة العالمية: سلالة كورونا الهندية "مصدر قلق عالمي"
كيركوف: تفيد المعلومات بتمتعها بقدرة عالية على الانتشار

الصحة العالمية: سلالة كورونا الهندية

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، أن الطفرة الهندية من المستجد B.1.617، "مصدر قلق عالمي".

وقالت ماريا فان كيركوف المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لشؤون مكافحة كوفيد-19 في إفادة صحفية: "هذه الطفرة تُسبب قلقًا على المستوى العالمي؛ حيث تفيد المعلومات بتمتعها بقدرة عالية على الانتشار".

واجتاحت موجة جديدة من الإصابات بكورونا، أرجاء الهند في الأسابيع القليلة الماضية؛ الأمر الذي أدى إلى نقص في أَسِرّة المستشفيات والأكسجين؛ وفق " اليوم".

وتسجل حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الهند، مستويات غير مسبوقة كل يومين أو ثلاثة؛ حيث قفزت الوفيات لأكثر من أربعة آلاف حالة لليوم الثاني على التوالي اليوم الأحد.منظمة الصحة العالمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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