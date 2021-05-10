ينبع الصناعية تزداد جمالًا بلوحات فنية ممزوجة بعبارات المعايدة لاستقبال العيد

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قطاع التشغيل والصيانة يواصل العمل لتجميل شوارع الواجهة البحرية للمدينة

تزينت مدينة ينبع الصناعية هذه الأيام، بلوحات فنية ممزوجة بعبارات المعايدة؛ لاستقبال عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ؛ حيث باتت عادة سنوية دأبت عليها الهيئة الملكية بينبع، والتي تضفي البهجة والسرور على نفوس قاطني المدينة وزوارها.

وتفصيلًا، يستمر العمل من قِبَل قطاع التشغيل والصيانة لتجميل شوارع الواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية؛ استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك ضمن مبادرة "ينبع أجمل بشوارعها".

ويواصل فريق إدارة الطرق بالهيئة الملكية بينبع، جهوده المتميزة والعمل المستمر من أجل أن تظهر مدينة ينبع الصناعية في أجمل صورة.

مدينة ينبع الصناعية