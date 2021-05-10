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"الغذاء والدواء": لا ارتباط بين الشعيرية سريعة التحضير والإصابة بالسرطان

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"الغذاء والدواء": لا ارتباط بين الشعيرية سريعة التحضير والإصابة بالسرطان "الغذاء والدواء": لا ارتباط بين الشعيرية سريعة التحضير والإصابة بالسرطان
نصحت بالتقليل من تناولها لانخفاض قيمتها الغذائية واحتوائها على كميات من الملح

نفَت الهيئة العامة للغذاء والدواء، وجود أي ارتباط للشعيرية سريعة التحضير والإصابة بالسرطان.

وقالت الهيئة في تغريدة لها عبر حسابها في تويتر: إنه "لا صحة لأن الشعيرية سريعة التحضير تُسبب السرطان لاحتوائها على مادة E-621، ولم يثبت بالأدلة العلمية علاقتها بالسرطان أو بآثار سلبية خطيرة في حال تناولها".

وأضافت: تنصح "الغذاء والدواء" بتقليل تناولها؛ لانخفاض قيمتها الغذائية، واحتوائها على كميات عالية من الملح.الهيئة العامة للغذاء والدواء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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