الكويت يعلن إنهاء الحظر الجزئي اعتبارًا من أول أيام العيد

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إغلاق جميع الأنشطة التجارية من الثامنة مساء حتى 5 فجرًا

قررت الحكومة الكويتية، اليوم، إنهاء حظر التجول الجزئي المفروض في البلاد اعتبارًا من أول أيام العيد، بعد أكثر من شهرين على قرار فرضه، والذي بدأ العمل به في 6 مارس الماضي.

وذكرت صحيفة "القبس"، عبر موقعها الإلكتروني، أن مجلس الوزراء لم يقر توصية لجنة كورونا بفتح المطاعم للجميع؛ لافتة إلى أن مجلس الوزراء قرر أن المطاعم ستكون لاستلام الطلبات فقط، حتى إشعار آخر، كما تم رفض فتح مقاهي "الشيشة"، كما قرر مجلس الوزراء إعادة فتح دور السينما للمُطَعّمين فقط.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم: قرر مجلس الوزراء إغلاق جميع الأنشطة التجارية من الثامنة مساء حتى 5 فجرًا، اعتبارًا من أول أيام العيد؛ باستثناء المطاعم، والمقاهي، وخدمات الصيانة، والصيدليات، ومنافذ تسويق الأغذية، والأسواق الموازية، والمستلزمات الطبية والتموينية.

كما قرر مجلس الوزراء إيقاف رحلات الطيران التجاري المباشرة باستثناء طائرات الشحن حتى إشعار آخر مع نيبال وباكستان وسيريلانكا وبنغلاديش.

وكانت لجنة كورونا قد رفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء؛ حيث كان من أبرز ما تَضَمّنته؛ إلغاء الحظر المفروض بعد تحسن الوضع الوبائي في البلاد، وتجاوز عدد جرعات التطعيم مليونًا ونصف المليون جرعة.

وأوصت اللجنة بفتح المطاعم للجميع مطعمين وغير مطعمين، مع فرض بعض الضوابط الاحترازية؛ مبينةً أنه في الوضع الراهن لا يمكن منع غير المطعّمين من دخول لحين وصول نسبة مَن أخذوا اللقاح 60% إضافة إلى تطعيم الأطفال.الكويت حظر التجول الجزئي