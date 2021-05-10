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الحدود الشمالية.. 785 جولة رقابية تحرّر 27 مخالفة

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الحدود الشمالية.. 785 جولة رقابية تحرّر 27 مخالفة الحدود الشمالية.. 785 جولة رقابية تحرّر 27 مخالفة
نفّذتها الأمانة على عدد من المراكز والمحلات التجارية والمطاعم

الحدود الشمالية.. 785 جولة رقابية تحرّر 27 مخالفة

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال اليومين الماضيين، 785 جولة رقابية صحية، أسفرت عن تحرير 27 مخالفة، شملت عددًا من المراكز والمحلات التجارية، والمطاعم والمطابخ ومحال بيع الحلوى، والتأكد من سلامة إعدادها، والتزام أصحاب المحلات والعاملين بها بالتعليمات النظامية والصحية؛ وذلك للحد من انتشار .

وشددت أمانة المنطقة على استمرار الأعمال الرقابية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية؛ داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر قنوات التواصل.أمانة منطقة الحدود الشمالية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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