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الاردن : تقليص ساعات الحظر الليلي اعتبارا من اول ايام العيد لتبدا 11 مساء للافراد و10 للمؤسسات

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الاردن : تقليص ساعات الحظر الليلي اعتبارا من اول ايام العيد لتبدا 11 مساء للافراد و10 للمؤسسات الاردن : تقليص ساعات الحظر الليلي اعتبارا من اول ايام العيد لتبدا 11 مساء للافراد و10 للمؤسسات

جى بي سي نيوز :- أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغا استنادا لأحكام امر الدفاع رقم 19 لسنة 2020 تم بموجبه تقليص ساعات الحظر الليلي اعتبارا من اول ايام عيد الفطر السعيد بحيث تصبح للأفراد اعتبارا من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحا لجميع ايام الاسبوع ، كما تصبح للمنشآت اعتبارا من الساعة العاشرة ليلا حتى الساعة السادسة صباحا في جميع ايام الاسبوع باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء ان طبيعة عملها خلاف ذلك.
وأكدت ان هذا البلاغ وما تضمنه من تقليص لساعات الحظر الليلي للأفراد والمنشآت اعتبارا من اول ايام عيد الفطر يأتي في إطار الإجراءات التخفيفية والتدريجية الآمنة التي تتخذها الحكومة وفقا للوضع الوبائي وصولا إلى الهدف الاستراتيجي بالوصول إلى صيف آمن تكون فيه معظم القطاعات والعجلة الاقتصادية عادت إلى طبيعتها بشكل كامل من خلال تطبيق البروتوكولات الصحية والالتزام بالمطاعيم.
ولفتت الحكومة إلى أن الرهان يبقى على التزام المواطن والمنشآت بإجراءات السلامة العامة.
وأكدت الحكومة مضيها قدما في الموازنة بين الحفاظ على صحة المواطن واستدامة النشاطات الاقتصادية واتخاذ إجراءات تخفيفية وفقا لتطورات الوضع الوبائي.
وأشارت الحكومة إلى أن وصولنا للصيف الأمن يعني فتح معظم القطاعات مطلع تموز المقبل وأيضا العودة إلى التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات في شهر أيلول المقبل بالتزامن مع وصول حملة التطعيم إلى مراحل متقدمة للأفراد والعاملين في القطاعات والمنشآت المختلفة وكلها مطاعيم آمنة ومعترف بها ومسجلة لدى المؤسسات الصحية الاردنية والعالمية.

جي بي سي نيوز

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