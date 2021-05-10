أخبار عاجلة

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
دروس من الحدث الشربليّ -
هل سيتم إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح لوجود أضرار جانبية كبيرة؟.. "الصحة" تنفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مكة.. إغلاق 3 منشآت وضبط مطبخ عشوائي وإتلاف 200 دجاجة

Print
مكة.. إغلاق 3 منشآت وضبط مطبخ عشوائي وإتلاف 200 دجاجة مكة.. إغلاق 3 منشآت وضبط مطبخ عشوائي وإتلاف 200 دجاجة
بعد تنفيذ بلدية العزيزية الفرعية لعدد من الجولات الرقابية

مكة.. إغلاق 3 منشآت وضبط مطبخ عشوائي وإتلاف 200 دجاجة

نفذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة عدداً من الجولات الرقابية المكثفة نتج عنها ضبط ٢٠٠ دجاجة مبردة في سيارة غير مهيأة للنقل.

وتم ضبط مطبخ عشوائي داخل عمارة سكنية يفتقر للاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية، وإتلاف ١٣٧٠ كجم من المواد الغذائية التي يتم تداولها بطريقة غير صحية، إضافة إلى إغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وقد واصلت بلدية المسفلة الفرعية ممثلةً في قسم مراقبة المواد الغذائية جولاتها الميدانية، وأسفرت الجولات عن إغلاق ٣ منشآت غذائية وإتلاف ٥٥ كجم من الأطعمة المحضرة؛ بسبب تدني مستوى النظافة، ووجود عمال بدون شهادات صحية ومخالفات في التجهيزات.

وأكدَّت أمانة العاصمة المقدسة سعيها إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها البلديات الفرعية على الباعة الجائلين والمحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية المطلوبة والتزام جميع المنشآت الغذائية والتجارية.

ودعت إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

مكة.. إغلاق 3 منشآت وضبط مطبخ عشوائي وإتلاف 200 دجاجة

مكة.. إغلاق 3 منشآت وضبط مطبخ عشوائي وإتلاف 200 دجاجة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير"

نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير"

دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا

دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا