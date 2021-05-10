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"الدفاع المدني" يحذر من مخاطر الألعاب النارية في العيد على الأطفال

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"الدفاع المدني" يحذر من مخاطر الألعاب النارية في العيد على الأطفال "الدفاع المدني" يحذر من مخاطر الألعاب النارية في العيد على الأطفال
أهاب بضرورة مراقبتهم وعدم شرائها أو الانجراف خلف رغباتهم باقتنائها

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يستخدمها الأطفال في احتفالهم بعيد الفطر المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية المقدم محمد الحمادي أن استخدام الأطفال للألعاب النارية المتفجرة له مخاطر كبيرة على سلامتهم وعلى السلامة العامة في المنازل أو الاستراحات والأماكن العامة والمنشآت.

وأهاب بأولياء الأمور ضرورة مراقبة أطفالهم وعدم السماح لهم بشراء هذه الألعاب أو العبث بها أو الانجراف خلف رغباتهم باقتنائها، وخاصة أن أصنافًا كثيرة منها ذات قوة تفجيرية عالية وتفتقر لأبسط مقومات الأمن والسلامة في استخدامها لتدني مواصفات تصنيعها، مما يجعلها عرضة للانفجار تلقائيًا في حال تعرضها لدرجات الحرارة العالية أو الاحتكاك بالأسطح الخشنة أو الضغط عليها، متمنيًا السلامة للجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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