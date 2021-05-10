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"طعمة".. مبادرة لتقديم وجبات للعمالة والأسر المحتاجة بحائل

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ينفذها مجموعة من الشباب وتهدف لتوزيع أكثر من 2400 وجبة

أطلق مجموعة من الشباب المتطوعين في مدينة حائل مبادرة "طعمة"، وهي مبادرة نوعية لتقديم وجبات لكل العمالة والأسر المحتاجة بحائل.

وذكر مقطع وثّقه محمد الهدلان، تصويراً ومونتاجاً، والمهندس ياسر النازح إشرافاً وإعداداً، قيام المبادرة التي ينفذها مجموعة من الشباب الحائلي، وبإشراف مركز الدعم والتواصل المجتمعي، توزيع أكثر من 2400 وجبة على المستهدفين من المبادرة.

وقال عبدالله المشعان: "طعمة، بعد توفيق الله، بدأت من لا شيء، بدأت من فكرة، واستمرت بعدما نجحت.

وأضاف: سنحت لنا فرصة كبيرة لتقديم هذه الوجبات، استغللناها ونجحنا بفضل الله، والداعم الأول والأخير هو مركز الدعم والتواصل المجتمعي".

وأوضح تركي الحسن أن مبادرة "طعمة" لاقت ولله الحمد استحساناً كبيراً ليس فقط وسط المجتمع الحائلي؛ بل على مستويات خارج منطقة حائل".

وقال: الفكرة بدأت بعد إيقاف مخيمات إفطار الصائمين بسبب جائحة كورونا العام الماضي، لتبدأ فكرة مبادرة "طعمة" بعد التشاور والتباحث مع مجموعة من شباب حائل المتطوعين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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