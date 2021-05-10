"العذاب الأليم".. اختلف معناه في هذه الآية عن غيرها.. فما المقصود؟

★ ★ ★ ★ ★

الآية وردت في سياق سورة الفتح لتعبّر عن "القتل والسبي"

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 25 من سورة الفتح يقول الرب تبارك وتعالى "ولولا رِجَالࣱ مُّؤۡمِنُونَ وَنِسَاۤءࣱ مُّؤۡمِنَـٰتࣱ لَّمۡ تَعۡلَمُوهُمۡ أَن تَطَـُٔوهُمۡ فَتُصِیبَكُم مِّنۡهُم مَّعَرَّةُۢ بِغَیۡرِ عِلۡمࣲۖ لِّیُدۡخِلَ ٱللَّهُ فِی رَحۡمَتِهِۦ مَن یَشَاۤءُۚ لَوۡ تَزَیَّلُوا۟ لَعَذَّبۡنَا ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ مِنۡهُمۡ عَذَابًا أَلِیمًا"، يظن بعض الناس أن المراد بالعذاب الأليم في هذه الآية عذاب الآخرة، والصواب أن المراد بالعذاب الأليم أي القتل والسبي.

وذلك عام الحديبية حينما منع المشركون المسلمين من أداء العمرة، فذكر ﷲ أنه لولا وجود مسلمين متخفين في مكة قد يقتلوا بالخطأ لعذب الذين كفروا منهم عذابًا أليمًا، أي لمكن ﷲ المسلمين من قتل كفار مكة وأسرهم، والله أعلم.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.