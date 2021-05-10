"الصحة" تؤكد على أهمية تطبيق التباعد الاجتماعي لمنع انتشار كورونا

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إجراء 70822 فحصًا مخبريًا.. وتسجيل ١٣ وفاة جديدة

أكدت الصحة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (986) حالة مؤكدة وتعافي (1076) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9469) حالة، منها (1341) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (427370) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (410816) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(13)حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7085) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (70822) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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