"فطوركم يوصلكم".. شاهد توزيع 1600 مادة غذائية على صائمين بحائل

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مبادرة لـ"شباب خير أمة" توزعها "جود".. وزارة تشرف و"الرويضي" حاضر

‬شارك أمين مجلس شباب حائل الدكتور جمال الرويضي، نيابة عن نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب رئيس مجلس شباب المنطقة، بتوزيع أكثر من 1600 مادة غذائية على الصائمين ضمن مبادرة "فطوركم يوصلكم" التي تنفّذها مؤسسة وقف "شباب خير أمة" للأعمال التطوعية، بإشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتوزعها جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع بمنطقة حائل "جود"، بفريقها التطوعي.

وأكد "الرويضي"، أن رؤية المملكة 2030، حرصت على تعزيز وتنمية العمل التطوعي، وأن شباب المنطقة يشارك وينظم تلك المبادرات ويساهم في تنفيذها.

وأضاف: لاحظنا الاحترافية والمهنية في تنفيذ شباب المنطقة مبادرات وفرص العمل التطوعي والتي إحداها "فطوركم يوصلكم" والتي تعمل على تفطير الصائم لكسب الأجر والثواب من الله في هذا الشهر الفضيل، والتي أثبتت نجاحها واستهدافها للمستفيد بمقر إقامته.

وأردف: "لم يقتصر العمل التطوعي على الشباب فقط، بل برز الأطفال في المشاركة وحرصوا على ذلك، وظهر ذلك في احترافية توزيعهم وتعاملهم مما يكسبهم شخصية قوية تغذيها مبادئ وقيما تجعلهم أعضاء فعّالين نافعين لأنفسهم ومجتمعهم".

وثمّن الرويضي، الدور الكبير الذي قام به جميع المتطوعين في المبادرة من تنظيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحد من مخاطر إصابة المشاركين والمستفيدين ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19، وقدم شكره لمشرف المبادرة عدي الهمزاني.

من جهته، أشار مشرف المبادرة بمنطقة حائل عدي الهمزاني، أن مشاركة أمين مجلس شباب حائل نيابة عن نائب أمير المنطقة ساهمت بشكل كبير في تشجيع المتطوعين على بذل المزيد من الجهد وتشجيعهم، مؤكدًا أن اهتمام أمير منطقة حائل ونائبه بالعمل التطوعي بالمنطقة سيسهم باستقطاب المزيد من المتطوعين وتوسيع ثقافة وأنشطة العمل التطوعي لتنمية المجتمع، وتعزيز التلاحم والترابط بين أفراده، شاكراً أمين مجلس شباب حائل وأعضاء المجلس الذين شاركوا المتطوعين توزيع الوجبات على الصائمين.