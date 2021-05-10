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"الندوة": نجدّد الثقة والولاء لولي العهد ونتطلع إلى مزيد من الإنجازات

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"الندوة": نجدّد الثقة والولاء لولي العهد ونتطلع إلى مزيد من الإنجازات "الندوة": نجدّد الثقة والولاء لولي العهد ونتطلع إلى مزيد من الإنجازات
بمناسبة مرور أربعة أعوام على ولاية العهد

رفعت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، أسمى تهانيها ودعواتها الخالصة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة مرور أربعة أعوام على تولي سموه الكريم ولاية العهد، داعية -المولى القدير- أن يوفقه لما فيه مصلحة البلاد، وأن يكتب له السداد في خدمة الوطن، وتحقيق كل طموحاته.

وأكّدت الندوة أنها تجدّد ثقتها بسمو ولي العهد، وتبتهل إلى الله أن يوفقه إلى مزيد من الإنجازات لتحقيق النهضة الشاملة للوطن في ضوء رؤية 2030 وقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، سائلين المولى -العلي القدير- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يديم على بلاد الحرمين أمنها وازدهارها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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