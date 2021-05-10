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المحكمة العليا تدعو إلى تحرّي رؤية هلال شوال.. مساء يوم غدٍ الثلاثاء

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المحكمة العليا تدعو إلى تحرّي رؤية هلال شوال.. مساء يوم غدٍ الثلاثاء المحكمة العليا تدعو إلى تحرّي رؤية هلال شوال.. مساء يوم غدٍ الثلاثاء
دعت مَن يراه بالعين المجرَّدة أو بالمناظير إبلاغ أقرب محكمة

المحكمة العليا تدعو إلى تحرّي رؤية هلال شوال.. مساء يوم غدٍ الثلاثاء

دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحرّي رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442 هـ، مساء يوم غدٍ الثلاثاء؛ التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

جاء ذلك في إعلان للمحكمة، فيما يلي نصه:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

إنَّ المحكمة العليا بالمملكة العربية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1442هـ؛ الموافق 11 مايو 2021م.

وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة أو بوساطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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