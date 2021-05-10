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عالم يرى.. "المرصد العربي لحقوق الإنسان" يدعو إلى تدخل فوري يحمي الفلسطينيين

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عالم يرى.. "المرصد العربي لحقوق الإنسان" يدعو إلى تدخل فوري يحمي الفلسطينيين عالم يرى.. "المرصد العربي لحقوق الإنسان" يدعو إلى تدخل فوري يحمي الفلسطينيين
أدان انتهاكات الاحتلال وأكد أن الجرائم الموثّقة لا تسقط بالتقادم ولن تغيّر هوية القدس

عالم يرى..

أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان، الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها سُلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وآخرها اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين، فضلاً عن التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة واقتحام منازلهم، وكذلك استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المرصد، في بيانٍ اليوم، إن هذه الانتهاكات التي تتم على مرأى ومسمع من العالم أجمع، تمثل جرائم ضد الإنسانية وتستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لوقفها، مُحَمّلاً القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) المسؤولية الكاملة عن هذه التصرفات غير المسؤولة التي تستفز مشاعر الملايين من المسلمين حول العالم، كما تُقوّض فرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالب المرصد العربي لحقوق الإنسان، مجلس الأمن الدولي، بتحمُّل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي، في المناطق الفلسطينية المحتلة كافة، وفي مقدمتها مدينة القدس، مؤكداً أن هذه الجرائم الموثّقة لا تسقط بالتقادم، ولن تغيّر من الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس، ولن تؤثر في الوضع التاريخي والقانوني للمدينة بوصفها قائمة تحت الاحتلال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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