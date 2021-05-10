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ارتفاع النفط بعد هجوم إلكتروني أغلق خطوط أنابيب أمريكية مهمة

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ارتفاع أسعار النفط بعد هجوم إلكتروني أغلق خطوط أنابيب أمريكية مهمة ارتفاع النفط بعد هجوم إلكتروني أغلق خطوط أنابيب أمريكية مهمة
توقف الإمداد التي تزوّد ولايات مكتظة بالسكان في شرق البلاد

ارتفاع أسعار النفط بعد هجوم إلكتروني أغلق خطوط أنابيب أمريكية مهمة

ارتفعت الخام، اليوم الإثنين، بعد هجوم إلكتروني كبير تسبّب في إغلاق خطوط أنابيب مهمة لإمدادات الوقود في الولايات المتحدة، وسلّط الضوء على هشاشة البنية التحتية النفطية فيها.

وبحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 57 سنتاً بما يعادل 0.8% إلى 68.85 دولار للبرميل، وذلك بعد أن ارتفع 1.5% الأسبوع الماضي.. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتاً أو 0.8% إلى 65.41 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت بأكثر من 2% الأسبوع الماضي.

وفي إشارة إلى خطورة الوضع، كان البيت الأبيض يعمل من كثب مع "كولونيال بايبلاين" لمساعدتها على التعافي من هجوم بأحد البرمجيات الفنية يوم الجمعة، الذي أجبر أكبر مشغّل لخطوط أنابيب الوقود في الولايات المتحدة على إغلاق شبكة تزوّد ولايات مكتظة بالسكان في شرق البلاد.

وقال آندرو ليبو، رئيس "ليبو أويل أسوسيتس"، لوكالة "رويترز": "الفكرة الرئيسة هي أن الأشرار بارعون جدا في إيجاد طرق جديدة لاختراق البنية التحتية.. لم تطور البنية التحتية دفاعات يمكنها التصدّي لجميع الطرق المختلفة التي يمكن للبرمجيات الخبيثة أن تلحق من خلالها الضرر بالمنظومة".

وقال "غولدمان ساكس" إنه يتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام، وتوقع أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولاراً للبرميل، وأن يبلغ غرب تكساس الوسيط 77 دولاراً للبرميل في غضون ستة أشهر.

وقال محللو "غولدمان" في مذكرة: "نرى عجزاً في سوق النفط العالمية يبلغ حاليا نحو مليون برميل يوميا وسيزيد بشكل كبير على هذا.. لا نزال نتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى 100 مليون برميل يوميا بنهاية هذا العام".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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