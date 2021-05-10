أخبار عاجلة

"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
دروس من الحدث الشربليّ -
هل سيتم إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح لوجود أضرار جانبية كبيرة؟.. "الصحة" تنفي -
دروس من الحدث الشربليّ -
هل سيتم إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح لوجود أضرار جانبية كبيرة؟.. "الصحة" تنفي -
قوات الاحتلال تعتقل 4 مقدسيين وتمنع حارسًا بالمسجد الأقصى من دخوله -
"الحصيني": الصيف يبدأ فعليًّا 7 يونيو المقبل.. والأجواء الحارة تسبقه -
الشباب يعزز مركزه الثاني بفوزه الكبير على الفيصلي بخماسية -
واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تيب جار".. "تويتر" تختبر خاصية إرسال واستقبال الأموال

Print
"تيب جار".. "تويتر" تختبر خاصية إرسال واستقبال الأموال "تيب جار".. "تويتر" تختبر خاصية إرسال واستقبال الأموال
تجارب لمستخدمي الإنجليزية.. وتوفير الخدمة لباقي اللغات قريباً

بدأت التواصل الاجتماعي تويتر اختبار خاصية جديدة تتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال.

وتسمح الخدمة التي أطلقت عليها اسم "تيب جار" لأصحاب الحسابات على شبكة تويتر إضافة رمز جديد إلى صفحة المعلومات الشخصية لهم، يتضمن قائمة بخدمات الدفع الإلكتروني التي يمكن للأفراد من خلالها إرسال الأموال.

وبحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن أي شخص يستخدم شبكة تويتر باللغة الإنجليزية حالياً يمكنه إرسال تنبيهات إلى الحسابات الموجودة على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل آي.أو.إس وأندرويد. في حين أن مجموعة محدودة من الأشخاص حول العالم يستخدمون "تويتر باللغة الإنجليزية" يمكنهم إضافة رمز تيب جار إلى صفحة معلوماتهم. وهذه المجموعة تشمل الصحافيين والمبدعين والخبراء والمنظمات غير الهادفة للربح.

وتعتزم "تويتر" وفق الاقتصادية توفير الخدمة الجديدة لباقي اللغات والمناطق الجغرافية في العالم خلال فترة قصيرة.

ويمكن لمستخدمي "تويتر" عبر أجهزة أندوريد إرسال التنبيهات الخاصة بتحويل الأموال عبر خدمة غرف المحادثة الصوتية سبيسز التي أطلقتها "تويتر" لمنافسة تطبيق التواصل الاجتماعي الصوتي كلوب هاوس.

وكانت شبكة تويتر قد وسعت نطاق توافر خدمة سبيسز لأي مستخدم لديه 600 متابع أو أكثر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمانة الطائف تدعم شبكة الطرق الداخلية بـ 10 آلاف وسيلة سلامة مرورية

أمانة الطائف تدعم شبكة الطرق الداخلية بـ 10 آلاف وسيلة سلامة مرورية

أمانة الطائف تدعم شبكة الطرق الداخلية بـ 10 آلاف وسيلة سلامة مرورية

أمانة الطائف تدعم شبكة الطرق الداخلية بـ 10 آلاف وسيلة سلامة مرورية

"السعودية للكهرباء" : اكتمال ربط وتشغيل مشروع "واحة مدن- الجوف " بالشبكة الكهربائية

"السعودية للكهرباء" : اكتمال ربط وتشغيل مشروع "واحة مدن- الجوف " بالشبكة الكهربائية

"السعودية للكهرباء" : اكتمال ربط وتشغيل مشروع "واحة مدن- الجوف " بالشبكة الكهربائية

"السعودية للكهرباء" : اكتمال ربط وتشغيل مشروع "واحة مدن- الجوف " بالشبكة الكهربائية