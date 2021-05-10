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مبادرة لتقديم لقاح كورونا لمنسوبي إدارة التعليم ببيشة

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وفق التعليمات الصحية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية

مبادرة لتقديم لقاح كورونا لمنسوبي إدارة التعليم ببيشة

دشنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة بيشة وبالتعاون مع إدارة التعليم، انطلاق مبادرة تقديم اللقاح لمنسوبي الإدارة بمدرسة الإمام البخاري ببيشة.

وأوضحت صحة بيشة أن وزارة الصحة تحرص على تكامل الجهود الوطنية للحد من تداعيات ؛ ودورها في خدمة المجتمع، ومسؤوليتها لتحصين الأفراد من الإصابة بالفيروس، مؤكدة أن المملكة ممثلة في وزارة الصحة منذ بداية جائحة كورونا كان لها دور واضح في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وبينت صحة بيشة أن هذه المبادرة جاءت حرصاً على صحة وسلامة وحماية الجميع من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن حملة التطعيم تمت وفق التعليمات الصحية المعتمدة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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