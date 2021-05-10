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"الإحصاء": الناتج المحلي غير النفطي يحقّق نمواً بنسبة 4.0 % في الربع الأول

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"الإحصاء": الناتج المحلي غير النفطي يحقّق نمواً بنسبة 4.0 % في الربع الأول "الإحصاء": الناتج المحلي غير النفطي يحقّق نمواً بنسبة 4.0 % في الربع الأول
الهيئة أصدرت التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2021م، وبحسب التقديرات، فقد حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية بالتعديلات الموسمية خلال الربع الأول من عام 2021م نمواً إيجابياً بلغت نسبته 4.0 % مقارنةً بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2020م.

وحقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2021م نمواً إيجابياً بنسبة 3.3 % مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2020م.

وأوضحت الهيئة أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي عبارة عن عملية تقدير للحسابات القومية ربع السنوية، يتمُّ إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، ويتم نشرها بعد 40 يوماً من نهاية الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بهذا الربع لا تزال غير مكتملة، وهي نفسها التقديرات التي يتمُّ إجراؤها في الحسابات القومية ربع السنوية، لكنها تتبنَّى افتراضات مبسطة بشأن استقراء بعض المؤشرات الشهرية أو ربع السنوية، ويتم استخدام عديد من المؤشرات المتعلقة بالإنتاج والنفقات والدخل والسعر والتجارة الخارجية، مبينةً أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي تتعلق بالاقتصاد الوطني بأكمله، ويتم تقديمها دون أي تفاصيل عن القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وأشارت إلى أن التقديرات السريعة تُستخدم من قِبل صناع القرار والأكاديميين والباحثين الذين يرغبون في الحصول على رؤية مستقبلية طويلة الأجل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية، إضافةً إلى ذلك تقوم المنظمات الدولية باستخدام البيانات المعدلة موسمياً في إجراء مقارنات اقتصادية بين دول العالم.

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، إلى جانب إجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المُتعددة، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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