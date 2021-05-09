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"الحقيل" عن توجيه ولي العهد بمضاعفة مشروعات الإسكان شمال الرياض: يرفع نسبة التملك

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"الحقيل" عن توجيه ولي العهد بمضاعفة مشروعات الإسكان شمال الرياض: يرفع نسبة التملك "الحقيل" عن توجيه ولي العهد بمضاعفة مشروعات الإسكان شمال الرياض: يرفع نسبة التملك
قال: يسهم التخصيص في استقرار المزيد من الأسر .. انعكاس للدعم الذي يحظى به القطاع

رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، الشكر لسمو سيدي #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان، على توجيهه الكريم بتخصيص مساحة 20 مليون متر مربع إضافية للإسكان شمال مدينة الرياض؛ بما يزيد على مساحة #ضاحية_الجوان إلى الضعفين.

وقال الحقيل عبر حسابه في تويتر: يسهم التخصيص في استقرار المزيد من الأسر السعودية، ويرفع نسبة التملك، وما هذا إلا انعكاس للاهتمام والدعم الذي يحظى به قطاع الإسكان من سموه الكريم، ليصل عدد الوحدات في ضاحية الجوان إلى 73 ألف وحدة سكنية تخدم 365 ألف نسمة ضمن مشاريع متكاملة الخدمات لتلبية رغبات أهالينا الكرام.وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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