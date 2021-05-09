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رئيس وزراء باكستان يغادر جدة

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رئيس وزراء باكستان يغادر جدة رئيس وزراء باكستان يغادر جدة

رئيس وزراء باكستان يغادر جدة

غادر رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية السيد عمران خان، جدة، اليوم.

وكان في وداعه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي، وسفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله ظافر، وعدد من المسؤولين.رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية السيد عمران خان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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