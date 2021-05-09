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"الإيسيسكو" تُدين بشدة انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في القدس

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"الإيسيسكو" تُدين بشدة انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في القدس "الإيسيسكو" تُدين بشدة انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في القدس
دعت المنظمةُ المجتمعَ الدولي لتحمل كامل مسؤولياته لإيقاف هذا الظلم الشنيع

أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن بالغ إدانتها واستنكارها للانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي لحرمة المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف.

وأكدت المنظمة في بيان أصدرته اليوم، أنها تشجب هذه التصرفات التي لا تفضي إلا لمزيد من العنف وسفك دماء الأبرياء، وتُحمل سلطات الاحتلال كاملَ المسؤولية إزاء ما يتعرض له العُزَّل من المدنيين ظلمًا واعتداء، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل كامل مسؤولياته لإيقاف هذا الظلم الشنيع، الذي يؤجج الكراهية، ويهدد السلم الدولي.منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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