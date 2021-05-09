الهند تلجأ لأطباء الجيش السابقين لمواجهة "كارثة كورونا"

★ ★ ★ ★ ★

تسجل حالات الإصابة والوفيات مستويات غير مسبوقة

أعلنت وزارة الدفاع الهندية، الأحد، أن السلطات ستستعين بمئات من أطباء الجيش السابقين لدعم نظام الرعاية الصحية، بينما تواجه البلاد أعدادًا قياسية لإصابات ووفيات كورونا.

وقالت الوزارة في بيان: إنه من المتوقّع أن يعمل حوالي 400 من الضباط الأطباء بموجب عقد لمدة 11 شهرًا على الأكثر، مضيفة أن أطباء عسكريين آخرين من الجيش سيقدمون استشارات عبر الإنترنت.

وتسجل حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الهند مستويات غير مسبوقة كل يومين أو ثلاثة، وقفزت الوفيات بأكثر من 4 آلاف حالة لليوم الثاني على التوالي الأحد.

وفرضت ولايات عديدة إجراءات عزل عام صارمة على مدار أبريل/ نيسان لكبح انتشار الفيروس، في حين أعلنت ولايات أخرى فرض قيود على التنقلات وأغلقت دور العرض السينمائي والمطاعم والحانات ومراكز التسوق.الهند فيروس كورونا الجديد