أخبار عاجلة

قوات الاحتلال تعتقل 4 مقدسيين وتمنع حارسًا بالمسجد الأقصى من دخوله -
"الحصيني": الصيف يبدأ فعليًّا 7 يونيو المقبل.. والأجواء الحارة تسبقه -
الشباب يعزز مركزه الثاني بفوزه الكبير على الفيصلي بخماسية -
واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن -
"وقت اللياقة" تدشن برنامج FT-90 لقياس بيانات وقراءات التكوين البدني -
بهدف "قوميز".. "الهلال" يتوّج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أمير الباحة يزور المنتزه الوطني ومشروع إكرام ويطلع على خدماتهما وسير العمل فيهما -
مستفيدو "أنوار القادسية": حفريات الأراضي تعيقنا عن البناء.. شاهدوا الصور -
متحف مصغر -
قوات الاحتلال تعتقل 4 مقدسيين وتمنع حارسًا بالمسجد الأقصى من دخوله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على القدس

Print
"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على القدس "التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على القدس
بما في ذلك خطة الاحتلال الإسرائيلي بتهجير عشرات العائلات الفلسطينية عن منازلها

تعقد منظمة التعاون الإسلامي الثلاثاء القادم، بناء على طلب دولة فلسطين، اجتماعًا طارئًا على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في مدينة القدس بما في ذلك خطة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير عشرات العائلات الفلسطينية عن منازلها بالقوة من حي الشيخ جراح.

ويبحث الاجتماع، الاعتداءات المتواصلة على المقدسات، وخصوصًا المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين في ساحاته، ومنعهم من الوصول إليه، في إطار محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي لمدينة القدس المحتلة وعزلها عن محيطها الفلسطيني.منظمة التعاون الإسلامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

هل سيتم إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح لوجود أضرار جانبية كبيرة؟.. "الصحة" تنفي

هل سيتم إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح لوجود أضرار جانبية كبيرة؟.. "الصحة" تنفي

قوات الاحتلال تعتقل 4 مقدسيين وتمنع حارسًا بالمسجد الأقصى من دخوله

قوات الاحتلال تعتقل 4 مقدسيين وتمنع حارسًا بالمسجد الأقصى من دخوله

"الحصيني": الصيف يبدأ فعليًّا 7 يونيو المقبل.. والأجواء الحارة تسبقه

"الحصيني": الصيف يبدأ فعليًّا 7 يونيو المقبل.. والأجواء الحارة تسبقه