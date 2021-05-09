استمرار العمل خلال "العيد" بالعيادات ووحدة الكلى بمستشفى عفيف

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لتقديم الرعاية الصحية على الوجه المطلوب للمواطنين والمقيمين

وجّه مدير مستشفى عفيف العام عبدالعزيز الشعلاني، باستمرار العمل في قسم العيادات الخارجية ووحدة الكلى الصناعية؛ بما في ذلك الأقسام الفنية والإدارية، كذلك تكليف 18 مركزًا من مراكز الرعاية الصحية الأولية بما فيها مركز تطمن (شمال عفيف) وعدد من المراكز الصحية الأولية التابعة لقطاع عفيف وذلك خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1442هـ.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالمستشفى سلطان المغيري، أن الإدارة اعتمدت تكليف عدد من الموظفين بالمستشفى ما بين أطباء وفنيين وإداريين للعمل خلال نفس الفترة، لتقديم الرعاية الصحية على الوجه المطلوب.

وأضاف أن "المراكز الصحية التابعة لقطاع عفيف خلال الفترة هي: (السليمانية، شمال عفيف "مركز تطمن"، غرب عفيف، الحوميات، المردمة، الجمانية، فرعة الرميثي، بدائع العضيان، أبرقية، الأشعرية، الصفوية، أم أرطاء، محامة بن زريبة، الشواطن، الخضارة، العسيبي، حصينة، عبلاء).

وبيّن أن توجيه مدير المستشفى تَضَمّن استمرار العمل بمركز لقاح كورونا الواقع بصالة المعارض شرق عفيف، طوال فترة إجازة عيد الفطر، بما في ذلك أيام الجمعة والسبت؛ لإتاحة الفرصة للجميع للمبادرة بأخذ اللقاح.مستشفى عفيف العام