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"الحجرف" يرحّب بإعلان الصومال وكينيا استئناف العلاقات الدبلوماسية

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"الحجرف" يرحّب بإعلان الصومال وكينيا استئناف العلاقات الدبلوماسية "الحجرف" يرحّب بإعلان الصومال وكينيا استئناف العلاقات الدبلوماسية
أكد أهمية هذه الخطوة التي ستعود بالخير والازدهار على شعبي البلدين

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بإعلان جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية كينيا، استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بينهما.

وأكد أهمية هذه الخطوة التي ستعود بالخير والازدهار على شعبي البلدين، ويحقق الأمن والاستقرار فيهما.

وأشاد بجهود ووساطة دولة قطر بين جمهورية الصومال وجمهورية كينيا؛ من خلال تقريب وجهات النظر ومد جسور العلاقات بين البلدين؛ مما يعزز الأمن والاستقرار والسلام الدوليين.الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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