الباحة.. تهيئة أكثر من ألف جامع ومسجد ومصلى لإقامة صلاة العيد

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بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

هيّأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمنطقة الباحة، 1003 من الجوامع والمساجد ومصليات الأعياد في مدينة الباحة والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وأفاد الناطق الإعلامي لفرع الوزارة محمد بن سعيد، بمراعاة استقبال المصلين في 90 مسجدًا مساندًا، و564 جامعًا، و349 من مصليات الأعياد بالمنطقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا وجاهزيتها؛ مؤكدًا على منسوبي المساجد الحرص على تنفيذ التعليمات والالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية للمحافظة على سلامة وصحة المصلين.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منطقة الباحة