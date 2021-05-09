"أخرِجْ زكاتك من بيتك".. "الجمعيات الأهلية" تنفذ برنامج زكاة الفطر لتوزيعها على مستحقيها

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"السعدون": استقبال الزكاة عبر منصة "تبرع" يتميز بسهولة الاستخدام وتعدد الخيارات

نفذ مجلس الجمعيات الأهلية والمجالس الفرعية بالتنسيق الكامل مع الجمعيات الأهلية في مناطق المملكة برنامج زكاة الفطر تحت شعار "أخرج زكاتك من بيتك" عبر منصة "تبرع"؛ وذلك لتوزيعها على مستفيدي الجمعيات الأهلية تعزيزاً لقيم التكافل بين أفراد المجتمع، من حيث التبرع عن طريق منصة "تبرع" ومن حيث إجراءات توزيعها على مستحقيها الشرعيين في المناطق المختلفة.

وفي التفاصيل، صرح رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سعدون بن سعد السعدون إن "برنامج زكاة الفطر" يأتي ضمن إطار الاتفاقية المبرمة بين المجلس ومنصة "تبرع" التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الهدف من هذا البرنامج هو استقبال زكاة الفطر إلكترونياً عبر منصة ‎تبرع وهي المنصة الرسمية للوزارة وإيصالها إلى المستحقين في الموعد المحدد لها بحيث يتم تنفيذها من قبل الجمعيات الأهلية وبإشراف مباشر من المجالس الفرعية بالمناطق المختلفة.

وأشار "السعدون" إلى أن هذه المنصة تتميز بسهولة الاستخدام وتعدد الخيارات، وتمكين المتبرع من اختيار الزكاة مع إتاحة وسائل الدفع المتنوعة للوصول إلى المحتاجين بالمناطق المختلفة، مشيداً بالدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة للجمعيات الأهلية بالمملكة، وقال إن الوزارة تعد من أكبر الداعمين لأنشطتها وبرامجها وتُعد شريكاً أساسياً واستراتيجياً في كل نجاحات المجلس والجمعيات.

ونوّه "السعدون" باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بدعم المبادرات التي تعزز للتحول الرقمي في مجال القطاع الخيري، وإطلاق المنصات الوطنية الموثوقة، والذي بدوره سيسهم في تحقيق رؤية 2030 في تمكينه وتطويره في ظل الدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لهذا القطاع، مشيداً بدور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في حوكمة عمل المنصات الوطنية.

كما ثمن "السعدون" الدور التكاملي لأمراء المناطق - يحفظهم الله - وتشجيعهم واشرافهم على البرنامج في مناطقهم، مثمنا أيضا الدور التفاعلي للمواطنين والمقيمين الذين قاموا بزيارة المنصة والتبرع من خلالها لهذا البرنامج النوعي الذي يحي سنة التكافل بين افراد المجتمع.

وشكر "السعدون " في ختام تصريحه كل قيادات ومنسوبي المجالس الفرعية والجمعيات الأهلية على تفانيهم في تنفيذ البرنامج والمساهمة في إنجاحه.