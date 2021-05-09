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"تصفية" تدعو المساهمين لسرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي

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سريان الصرف في 12 مساهمة بالمنطقة الشرقية

دعت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، أمس، المساهمين الذين لم يتقدموا بمستنداتهم إلى سرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي، تمهيدًا لصرف مستحقاتهم.

وشددت اللجنة على حسابها عبر "تويتر" "سريان الصرف في 12 مساهمة بالمنطقة الشرقية، ومنها: مساهمة عقد العروس والرمال، مساهمة الجبيل، مساهمة عين السيح، مساهمة أرض قطر، مساهمة شرق الخياطية، مساهمة المجيدية، شمال الصناعية - عادل الحداد، مساهمة درة الخليج، مساهمة جوهرة الشرق، مساهمة البدرية بالأحساء، مساهمة جوهرة الخفجي، مساهمة الرفيعة.

الجدير بالذكر أن لجنة المساهمات العقارية "تصفية" تخطّت حاجز 10 مليارات ريال، في إطار جهودها لإعادة حقوق للمساهمين في مساهمات متعددة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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