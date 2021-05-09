السفارة السعودية بالمنامة: تحديث إجراءات الدخول عبر منافذ البحرين.. أول أيام العيد

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أكدت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في مملكة البحرين تحديث إجراءات الدخول عبر منافذ البحرين من اول أيام عيدالفطر.

وأوضحت السفارة فى بيان لها حصلت "سبق" على نسخة منه أنه إشارة إلى القرار الصادرمن الجهات المختصة بالمملكة بشأن رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 2021/5/17م، فإنها تحيط المواطنين القادمين إلى مملكة البحرين الشقيقة عبر كافة المنافذ بالإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في مملكة البحرين أنه تقرر بدءًا من أول أيام عيد الفطر المبارك تحديث إجراءات الدخول عبر منافذ مملكة البحرين وفقاً للضوابط التالية:

1 - المتطعمون والمتعافون من دول مجلس التعاون، سيتم إلغاء الفحص عند الوصول، ولا يسري قرارإلغاء الفحص على الفئات العمرية بين 6-17 سنة وغير المتطعمين وغير المتعافين.

2 - المتطعمون من الدول التي تجمعها ومملكة البحرين اتفاقيات اعتراف متبادل بشهادات التطعيم المعتمدة، إلغاء الفحص عند الوصول.

3 - المتطعمون من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، الاستمرار في إجراء الفحص عند الدخول حسب المعلن عنه مسبقًا .

4 - القادمون من الهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا ونيبال بما فيهم المسافرون العابرون (الترانزيت) الاستمرار في تقديم شهادة تثبت نتيجة الفحص وذلك قبل 48 ساعة من وقت المغادرة، إضافة إلى استمرار إجراء الفحص عند الوصول.

وأكدت السفارة في ختام بيانها ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، وسيتم إحاطة المواطنين الكرام بما يستجد في هذا الشأن.

يذكر أن تعليق السفر بالهوية الوطنية لدول مجلس التعاون ما زال مستمرًا والسماح بالسفر لحاملي الجوازات فقط .